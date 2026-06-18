ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ: ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಹೆಸರು. ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸೇತುವೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಭದ್ರ ಎಂದು ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾಧೀಶ ವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಬುಧವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿರಸಿ ಅರ್ಬನ್ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು 120 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯರು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ಅದು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗುವತ್ತ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಹಣ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಬಲದಾಯಕ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಶಾಂತಾತಾಮ ಸಿದ್ದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿರಸಿ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದ ಜೊತೆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಎಂದರು. ಶಿರಸಿ ಅರ್ಬನ್ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯದೇವ ನೀಲೇಕಣಿ, ಕೆ. ಎಸ್. ಹೊಸ್ಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-20-2016385713</p>