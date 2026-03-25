ಬಸ್ಸು- ಬೈಕ್‌ ಅಪಫಾತ : ಬೈಕ್‌ ಸವಾರ ಸಾವು

ಯಲ್ಲಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೋಳಿಕೇರಿ ಸಮೀಪ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನವೊಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಸವಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗರಡೊಳ್ಳಿ ವಾಡಾದ ಬಾವತೀಸ್ ರೇಮತ್ ಘಾಡಿ ಮೃತರು.

ಈ ಕುರಿತು ಕುಮಟಾ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಡಿಪೋ ನಿವಾ೯ಹಕ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಅಮೀನಸಾಬ ಗೌಂಡಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು,ಬಸ್ಸು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾಗ೯ವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಸವಾರ ವೇಗವಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಸ್ಸಿನ ಬಲಬದಿಯ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬಿದ್ದ. ನಂತರ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬಸ್ಸಿನ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಆರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೃತನ ಗಾಡಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ