ಯಲ್ಲಾಪುರ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ₹15 ಕೋಟಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ ಭಾಗ್ವತ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಈ ಸಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ವಿಮೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯದಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆ ರೈತನಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆವಿಮೆ ಜಮಾ ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಲ್ಎಸ್ಎಂಪಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಕವಡಿಕೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗದ ಕಾರಣ ಈ ಬಾರಿ ರೈತರ ಬೆಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ರೈತನ ಸಂಕಷ್ಟದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಮೆ ಜಮಾ ಆಗಿರುವುದು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ₹2.5 ಕೋಟಿ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮದನೂರು ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ ದೇಸಾಯಿ, ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸಾದ ಹೆಗಡೆ, ರವಿ ದೇವಾಡಿಗ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>