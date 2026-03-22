‘ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಂದಿಗೂ ನಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ’

ಯಲ್ಲಾಪುರ: 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಂದಿಗೂ ನಶಿಸಲಾರದು' ಎಂದು ಚಿಂತಕ ಹನುಮಂತ ಮಳಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವಾರದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅನೇಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರವೂ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಧರ್ಮ ಬೆಳೆಯಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕ ಧೂಳು ಗಂಗು ಶಿಂದೆ ಕರಡೊಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಿಂದೂಗಳ ಪರಂಪರಾಗತ ಆಚರಣೆ ಸದಾ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ರೈತರು, ಸೈನಿಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ರಾಜೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ ಭಟ್ಟ, ಅರ್ಚಕ ಪರಶುರಾಮ ಆಚಾರಿ, ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗಾಂವ್ಕರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶಾಲ ವಾಳಂಬಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಆಶಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಚಂದ್ರಹಾಸ ನಾಯಕ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-20-617056416</p>