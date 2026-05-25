ಬಸ್ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ಯಲ್ಲಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಗದ್ದೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾನುವಾರ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹೊನ್ನಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯವೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರಯಾಣ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಮುಖರಾದ ಡಿ.ಜಿ. ಭಟ್ ದುಂಡಿ ದೂರಿದರು. 'ಕೊರೊನಾ ನಂತರ ಹೊನ್ನಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಜಯರಾಮ ಹೆಗಡೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂತೋಷ ವರ್ಣೆಕರ್ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾ. ಭಟ್ಟ, ಗಂಗಾ ಶಿ. ಭಟ್ಟ, ಲಲಿತಾ ರಾ. ಗಾಂವ್ಕರ, ಪ್ರೇಮಾ ಜನಾರ್ದನ ಪಟಗಾರ ಕಂಚೀಮನೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>