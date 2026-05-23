ಲಾಭದ ಆಮಿಷ; ₹12 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ–ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂಬೇಸಾಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಲಾಭದ ಆಸೆಯಿಂದ ₹12 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಮೋದ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆ ಜಂಬೇಸಾಲ ಮೋಸ ಹೋದವರು. ಧಾರವಾಡ ನಿವಾಸಿ ಹೇಮಾವತಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಅನುಶ್ರೀ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸಿಮ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಹರ್ಷ ಶಿರಸಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಆರೋಪಿಗಳು.</p>.<p>2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ಹೇಮಾವತಿ ಎಂಬುವವರು ಪ್ರಮೋದ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ‘ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಂಡ್’ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೊದಲು ₹15 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ₹12 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅನುಶ್ರೀ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಯು.ಕೆ. ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಿಂದ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಶಾಖೆಯ ಖಾತೆಗೆ ₹12 ಲಕ್ಷ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಹೇಮಾವತಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಮಯ ಕೇಳಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ತಾನೇ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಜಾರಿಕೊಂಡಳು. ಹಾಗೂ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-20-172865902</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>