ಹಲಸಿನ ಚಿಪ್ಸ್ , ಹಪ್ಪಳ ತಯಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಯಲ್ಲಾಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕದಂಬ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಕ್ಕೆ ಹಲಸಿನ ಚಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಹಪ್ಪಳವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಹಲಸಿನ ಚಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಪ್ಪಳವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಕಾಯಾ೯ಗಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲಸಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ (87627 59350) ಹಾಗೂ ವಿನಾಯಕ ಹೆಗಡೆ (87629 90610) ಸಂಪಕಿ೯ಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260419-20-146149001