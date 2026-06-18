ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada

ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹಲಸು ಮಾವು ಮೇಳ ಜೂನ್ 18ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
AgricultureShivamoggauttara-kannada
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT