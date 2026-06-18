ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹಲಸು ಮಾವು ಮೇಳ ಜೂನ್ 18ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜನೆ

<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಮಠದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 18ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಹಲಸು ಮತ್ತು ಮಾವು ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಗಜಮುಖ ಇವೆಂಟ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದೀಪಕ ಶೆಣೈ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲಸು ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಳು ದೊರೆಯುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಖಾದ್ಯಗಳು, ಹಲವು ಬಗೆಯ ಹೂವಿನ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಯ ಬೀಜಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. 10 ಆಹಾರದ ಮಳಿಗೆಗಳು, 30 ಸ್ವದೇಶಿ ಮಳಿಗೆಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಜಿಲೇಬಿ, ಹೋಳಿಗೆಗಳು ಮೇಳದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10ರವರೆಗೆ ಮೇಳ ಇರಲಿದೆ’ ಎಂದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ರಮೇಶ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-20-60341151</p>