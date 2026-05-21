ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಲಾರಿ: ಮಾಲೀಕ ಸಾವು

<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅರಬೈಲು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಲಾರಿಯೊಂದು ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ್ದು, ಲಾರಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯದಿಂದ ಲಾರಿಯಿಂದ ಹಾರಿದ ಮಾಲೀಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಹರಿಯಾಣದ ಜಾವೇದ್ ಕಮರುದ್ದೀನ್ ಮೃತರು. ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಲಾರಿ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಲಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನಜೀರ್ ಮಹಾಜುದ್ದೀನ್ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೇ 18ರಂದು ಸಂಜೆ ಲಾರಿ ಯಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಅಂಕೋಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅರಬೈಲ್ ಘಟ್ಟದ ಬಳಿ ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿತು. ಚಾಲಕ ನಜೀರ್ ಮಹಾಜುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೂ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಪಘಾತದ ಕುರಿತು ಚಾಲಕ ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾಹುಲ್ ಹಕ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಹುಲ್ ಹಕ್ ಚಾಲಕ ನಜೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-20-214926996</p>