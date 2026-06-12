ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಂದ ಬೈಕ್‌ ಚಾಲನೆ: ಪಾಲಕರಿಗೆ ₹25 ಸಾವಿರ ದಂಡ

<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ: ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈಕ್ ನೀಡಿದ ಪಾಲಕರಿಬ್ಬರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗುರುವಾರ ತಲಾ ₹25 ಸಾವಿರ ದಂಡವಿಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪಾಲಕರಾದ ಕಲಘಟಗಿಯ ಚಿತ್ರಗಿ ಓಣಿಯ ಬಾಬು ರಾವ್ ಆರ್ ಯಲ್ಲಾಪುರಕರ್, ರಾಮಣ್ಣ ಅಮೃತ ಕಲ್ಯಾಣಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಲಾಯಿಸಲು ಬೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೇ ಬೈಕ್ ನೀಡದಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 9 ರಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ರಾಜಶೇಖರ್ ವಂದಲಿ ಕಿರವತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವರ ಬಳಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, 18 ವರ್ಷವೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆ ಪಾಲಕರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-20-2074718688</p>