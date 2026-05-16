ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ವಾರದ ಸಂತೆ: ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೊರತೆ

<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ವಾರದ ಸಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಬೆಲ್ ರಸ್ತೆಯೇ ಭಾನುವಾರ ಅಧಿಕೃತ ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಸಂತೆಯ ದಿನ ಬೆಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತರಕಾರಿ ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅಂಗಡಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರದೆ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಸಂತೆ ನಡೆಯುವ ಕಾರಣ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ, ಕೊಳೆತ ಹಣ್ಣು, ತಕರಾರಿಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಬೆಲ್ರಸ್ತೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೆಯ ದಿನ ಬೆಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕುಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚಾರಿಸಬಾರದೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧ ಇದ್ದರೂ ಅದರ ಪಾಲನೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರು.</p>.<p>‘ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾ ಯಿತಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ, ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು. ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಚೀಲ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಬೇಕು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಹೋಗದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದಂಡ ಹಾಕಬೇಕು. ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತವರಿಗೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟ ಕಸವನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಸದ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಅಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯೇ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-20-378321080</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>