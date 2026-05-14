ಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಬದುಕಿ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಶ್ರೀ

<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ: ‘ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಆಸೆಗೆ ಗಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಸಾಲವೇ ಶೂಲವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀಯ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಶ್ರೀಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ರೈತರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿತ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆತ ತನ್ನ ನೇರಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಮುನ್ನೆಡೆಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಶಿವರಾಮ ಹೆಬ್ವಾರ, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಕವಡಿಕೇರಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗೆರಗದ್ದೆ, ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟೆಗದ್ದೆ, ಎಲ್.ಪಿ. ಭಟ್ಟ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಜಡ್ಡಿಗದ್ದೆ, ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಹಾಡೇಪಾಲ್, ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರಿ, ಗಣಪತಿ ಶೇಟ ಕೇರಾಳಿ, ನಾರಾಯಣ ಸಿದ್ದಿ ಗುಮ್ಮಾನಿತಗ್ಗು, ಮಾದೇವ ನಾಯ್ಕ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕಿಪಾಲ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ನರಸಿಂಹ ಕೋಣೆಮನೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಬಾಳೆಗದ್ದೆ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-20-373052192</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>