ಯಲ್ಲಾಪುರ: ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬದುಕು

ಯಲ್ಲಾಪುರ: 'ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಿಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಸಿಗಬಹುದು, ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಇದು ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವರು ಸಹಸ್ರಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ಟ.

ಆಡಳಿತದ ಅನುಕೂಲತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 2015ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಹಸ್ರಳ್ಳಿ, ಕೊಂಡೆಮನೆ, ಹಿತ್ಲಕಾರಗದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಬಾಳ್ಗಿಮನೆ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಸಹಸ್ರಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಡೆಮನೆ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಚಂದಗುಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಳ್ಗಿಮನೆ ಮತ್ತು ಹಿತ್ಲಕಾರಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆನಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಚಂದಗುಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸಹಸ್ರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂತಸಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರೂ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳ ವ್ಯಥೆಯೂ ಆಗಿದೆ.

ಬಾಳ್ಗಿಮನೆ ಗ್ರಾಮವು ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಚಿಗಿದ್ದರೂ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಾಗ ಕೆಲ ಕೃಷಿಕರು, ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಸಿದ್ದರು, ಬಾವಿ ತೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಹಿತ್ಲಕಾರಗದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಬಾಳ್ಗಿಮನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

'ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವಂತೆಸುವಂತೆ ಒಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಆನಂತರ, ಆನಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೂ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಹಿತ್ಲಕಾರಗದ್ದೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಅಳಲು.

ಮನೆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ: ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕೃತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅತಿಕ್ರಮಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಂಬರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ತೊಡಕಾಗಿದೆ.

'ಹಿತ್ಲಕಾರಗದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಬಾಳ್ಗಿಮನೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಆನಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಲು ಸಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಆನಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ ಪಿ. ಶೇಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

'ನಡೆಯದ ಗಡಿ ಗುರುತು ಕಾರ್ಯ'

'ಹಿತ್ಲಕಾರಗದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಬಾಳ್ಗಿಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗಶಃ ಭಾಗವನ್ನು ಆನಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ,