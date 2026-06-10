ಯುವಕರು ದುಶ್ಚಟ ರಹಿತ ಸುಂದರ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಕರೆ

<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ: ʻಯುವಕರು ಯಾವುದೇ ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಸುಂದರ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸದಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕುʼ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರತಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಶಾಖೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕಾಳಮ್ಮನಗರದ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ರಹಿತ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಮಾತನಾಡಿ,ʻ ತಂಬಾಕು ತ್ಯಜಿಸಲು ತೀರಾ ಕಷ್ಟ ಎನಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ನಿಕೊ ಗಮ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆʼ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆರೋಗ್ಯಭಾರತಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಶಾಖೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ,ʻಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಗೊಳಿಸಲು ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಗತ್ಯʼ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆರೋಗ್ಯಭಾರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಟಿ.ಭಟ್ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಜಾನಪದಗೀತೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ತಂಬಾಕು ಬೇಡ, ಜೀವನ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಅವಿನಾಶ್ ತಂಬಾಕು ರಹಿತ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ವರ್ಷದ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಹೆಗಡೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸದಸ್ಯೆ ಅಕ್ಷತಾ ಕಲಾಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಸದಸ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹರಿಕಾಂತ್ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಂ.ಬಿ.ಶೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಭೋದನೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಮಂತ್ರ ಪಠಣ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-20-1759863380</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>