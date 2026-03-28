ಕೊಳವೆಬಾವಿ: ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಯಲ್ಲಾಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಆಸುಪಾಸು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ 82 ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಣಿಗರಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಸದ್ಯ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಟ್ಟಣಿಗರಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು 102 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರಾವುದೇ ಜಲ ಮೂಲಗಳು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳಿಗೂ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಮೂಲಕವೇ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>'ಕಲ್ಮಠದ ಸೀತಾಪುರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹುಲ್ಲೋರಮನೆಯ ಧಾತ್ರೀ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಸವಣಗೇರಿಯ ಹೊಸ ಲೇಜೌಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ತೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಸಾಗಿದಂತೆ ಪಟ್ಟಣದ ಅನೇಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ನಗರದ ಶ್ರೀಧರ ಕಲ್ಮನೆ.</p>.<p>'ಅಜ್ಜಪ್ಪನ ಕೆರೆ, ನಾಯ್ಕನಕೆರೆ, ಚಮಗಾರ ಕೆರೆ, ಕಾಳಮ್ಮನ ಕೆರೆ, ಜೋಡುಕೆರೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರದ ಕೆರೆ, ಸಹಸ್ರಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧ ಜಲಮೂಲ ಹೊಂದಿದ ಹತ್ತಾರು ಕೆರೆಗಳಿವೆ. ಕೆರೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನದಿಂದ ಸುಸ್ಥಿರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳೆತ್ತಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟ ಏರಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆಡಳಿತ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾಳಮ್ಮ ನಗರದ ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>