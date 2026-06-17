ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರವಸ್ಥೆ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರದಾಟ, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ

<p><em>ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಗಾಂವ್ಕರ</em></p>.<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿರವತ್ತಿ-ಪಾನಿಗುಂಡಿ- ಹುಣಸಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂದಾಜು 10 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಪೈಕಿ 4.10 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 2017-18ರಲ್ಲಿ ‘ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ - ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ’ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ₹3.54 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾದರೇ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ 6ನೇ ವರ್ಷ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೂಡ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಪದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಿತ್ತುಹೋಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೊಂಡಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಮಳೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ’ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆರೋಪ.</p>.<p>ಸಣ್ಣ ಯಲವಳ್ಳಿ, ಪಾನಿಗುಂಡಿ, ಸಣ್ಣ ಪಾನಿಗುಂಡಿ, ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಹುಣಸಗೇರಿ ಗೌಳಿವಾಡದ ಜನರಿಗೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಇದು ಏಕಮಾತ್ರ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂದಾಜು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮು ಸಾಗಣೆಗೆ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಡೆದೋ-ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದು ಹೋಗಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>‘12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ನಿತ್ಯ 25-30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಿರವತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಲ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಿರವತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯಲವಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಠ್ಠು ಪಟಕಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-20-285547356</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>