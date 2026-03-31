ಹೊಸಪೇಟೆ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಂಧ್ರದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಪಿ.ಕೇಶವ ಭೇಟಿ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಪಯವುಲ ಕೇಶವ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಮೇ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಕಲವ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅನಂತಪುರದ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲಾ 33 ಗೇಟ್ ಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ 21 ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೊಸ ಚೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಸಹಿತ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಮೇ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದರು.

ತುಂಗಭದ್ರಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮದು ರೈತ ಪರ ಸರ್ಕಾರ, ರೈತರ ಹಿತಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೇ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಈ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.