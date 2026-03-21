ಪ್ರವಾಹ ಕಾಲುವೆ ಅಡ್ಡಿಗೆ ಆಂಧ್ರದ ಮುಯ್ಯಿ?

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಪೋಲಾಗಿ ಹೋಗುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ನವಲಿ ಸಮಾನಾಂತರ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರ ಸದ್ಯ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಾಹ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದರ ಕಹಿ ನೆನಪು ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್.ಬೋಸರಾಜು ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಈ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 300ರಿಂದ 400 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿಯಷ್ಟು ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನದಿಗೆ ಹರಿದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನವಲಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದರ ನೆನಪು ಇನ್ನೂ ಮಾಸಿದಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿದೆ' ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರವಾಹ ಕಾಲುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬಳಿಕ ನಾವೂ ಸಹ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಜಲಾಶಯದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಳೆಯದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳೂ ರೂಪಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು 1,633 ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಬದಲಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಹಳೆಯ ನೆನಪು ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಅಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚೀಕಲಪರವಿ ಬ್ರಿಜ್ಡ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್: ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೀಕಲಪರವಿ ಬ್ರಿಜ್ಡ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹದ್ದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನೂ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್.ಬೋಸರಾಜ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸಚಿವರ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸಕರಾದ ಬಸವನಗೌಡ ತುರುವಿಹಾಳ, ಕೊಪ್ಪಳ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಹೇಶ ಮಾಲಗಿತ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೊಪ್ಪಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಲಿಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಟಿಬಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎನ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಲಿಗಿವಾಡ, ಎಇಇ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜಿ. ಕಿರಣ, ಪಂಪಾಪತಿ ಡಿ.ಕೆ. ಮತ್ತು ಹುಲಿರಾಜ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಕಳೆದ ಹೋದ ಅವಕಾಶ ...

'1985ರಲ್