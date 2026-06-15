ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಡಿ.25ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ

<p>ಹೊಸಪೇಟೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಮಹಾಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸಮುದಾಯದವರ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಾವೇಶ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಪಿ.ರವಿಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಾವೇಶದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ವೃದ್ಧಿ ಜತೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಾಸಭಾದವರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ವಿಭಾಗೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ್, ಜಾಗತಿಕ ಸಮಾವೇಶದ ಸಂಘಟಕ ತಲ್ಲಂ ಅನಿಲ್ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಕುಬಾಳ್ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಭೂಪಾಳ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹಾಸಭೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೈ.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿಯ ಆನಂದ ಬಾಬು ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-25-304588661</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>