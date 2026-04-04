ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾಲಕರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದೀಗ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ಗಳಿದ್ದು, ಮೂರರಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಚೌಕಿಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಸದ್ಯ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ.

ಸಾಯಿಬಾಬಾ ವೃತ್ತ ಸಮೀಪದ ಉದ್ಯೋಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಜತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಯ ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಸಹ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ವಾರ ಕಳೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಏಕೈಕ ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ಗಷ್ಟೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.

'ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹84 ದರ ಇದ್ದದ್ದು, ಇದೀಗ ₹93ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತಂದು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ.ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

4,500 ಆಟೊಗಳು: ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ 4,500ರಷ್ಟು ಆಟೊಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಆಟೊಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಿದರೆ, ತೀರಾ ವಿರಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಟೊಗಳಿವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಎನ್ಜಿ ಬಂಕ್ಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ.

ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಓಡುವ ರಿಕ್ಷಾಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ವಾಹನಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದಾಗ ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಚಾಲಕರು ಹೇಳಿದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರೆಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆಟೊ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹೂವಿನಡಗಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಟೊಗಳು ಮಾತ್ರ ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್

ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುವ ಕಾಲ ಇನ್ನೂ ದೂರ ಇದ್ದಂತಿದೆ ಎಂಬ ವಾತಾವರಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. 'ಸದ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನಧಿಕೃತ ದಾಸ್ತಾನು ಸಹಿತ ಇತರ ದಂಧೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಕ್ರಮ ನಿಶ್ಚಿತ' ಎಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಯಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.