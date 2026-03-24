ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವಲಿ ಬಳಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಆಳ ಅರಿಯದೇ ನದಿ ಮೂಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ದಡ ತಲುಪಲು ಹೋಗಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಜರುಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿತ್ತು. ನವಲಿ ದಡದಿಂದ ನದಿ ದಾಟುವಾಗ ನದಿಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೆಳೆತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮುಳುಗುವ ಹಂತ ತಲುಪಿತ್ತು.</p>.<p>ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡಾಗ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರರು ತೆಪ್ಪಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಡಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ್ನು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದ ನೆರವಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>