ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ನೆಲಕ್ಕೊರಗಿದ ಬಾಳೆ, ₹8 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟದ ಅಂದಾಜು

<p><strong>ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ರೈತ ಪ್ರಭುರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಎರಡು ಎಕರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬಾಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ.</p><p>ಈ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳು ಗೊನೆಬಿಟ್ಟು ಕಟಾವಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ₹8 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>'ಜಮೀನಲ್ಲಿ 2,400 ಗಿಡಗಳಿದ್ದು,ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗೊನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು, ಯುಗಾದಿ ಬಳಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಈ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅಕಾಲಿಕ ಗಾಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೈತ ಪ್ರಭುರೆಡ್ಡಿ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>