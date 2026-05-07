ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5 ಬೋಗಿ

ಹೊಸಪೇಟೆ: ಹೊಸಪೇಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಯಶವಂತಪುರ - ವಿಜಯಪುರ (16547/48) ಹಾಗೂ ಯಶವಂತಪುರ - ಸಿಂಧನೂರು (16545/46) ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತಲಾ 5 ಬೋಗಿಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 10 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆ ಎ.ಸಿ., ಮೂರು ಸ್ಲೀಪರ್ ಬೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಜೆಯ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 8ರಂದು ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಹೊರಡುವ ರೈಲುಗಳಿಂದ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಗಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಲಯ ರೈಲ್ವೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಬಾಬುಲಾಲ್ ಜೈನ್, ಈ ರೈಲುಗಳ ಹಳೆ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಎಲ್ಎಚ್ಬಿ ಕೋಚ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ