ಶನಿವಾರ, 20 ಜೂನ್ 2026
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ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಕುರಿತಂತೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ: ಜೆಡಿಎಸ್ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:53 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:53 IST
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