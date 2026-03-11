ವಿಜಯನಗರ: ದ್ವಿಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 9 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಳೆದ ಒಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ₹10 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ (ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ) ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ, ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಂಬಳ ಬಾರದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ವೇತಾ ಎಂಬುವವರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಬಳ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ 9 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸಂಬಳವೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡರೆ 10 ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಂಸಾರ ಸಾಗಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ?’ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>142 ಶಾಲೆಗಳು: ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ (ದ್ವಿಭಾಷಾ) ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ 41 ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 142 ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಒಂದೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಒಬ್ಬರು ಆಯಾ ಹಾಗೂ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಗೆ 9 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಬಳ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಬಹುತೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಿಎಸ್ಸಿ ಬಿಇಡಿ, ಎಂಎಸ್ಸಿ ಬಿಇಡಿ, ಟಿಇಟಿ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿದವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವರು. ಸಂಬಳ ನೀಡಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ’ ಎಂದು ದ್ವಿಭಾಷಾ ತರಗತಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಮುಖ್ಯಾಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>ವಾರದೊಳಗೆ ಸಂಬಳ–ವಿಶ್ವಾಸ </strong></p><p>‘ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಆಗದಿರುವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದುದು ನಿಜ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಸಂಬಳ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ವಿತರಣೆಯಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ’ ಎಂದು ಡಿಡಿಪಿಐ ವೆಂಕಟೇಶ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>