ಬಿಎಂಎಂ ಕಾರ್ಖಾನೆ: ಬಿಸಿ ದ್ರವ ಸಿಡಿದು ಏಳು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗಾಯ

ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಹೊಸಪೇಟೆ ಸಮೀಪದ 114-ಡಣಾಪುರ ಬಳಿಯ ಬಿಎಂಎಂ ಇಸ್ಪಾತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಿಸಿ ದ್ರವ ಸಿಡಿದು ಏಳು ಮಂದಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಸಂತೋಷ್ಕುಮಾರ್, ಹರಿಯಾಣದ ನರೇಶ್ಕುಮಾರ್, ಒಡಿಶಾದ ಲಾಲ್ ತೆಂಡು, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾಲಕಿಶನ್ ಜಾಧವ್, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರೇಮ್ಗೌತಮ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ರಾಹುಲ್ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕಂಟೇನರ್ನ ದ್ರವ ಸಾಗಿಸುವ ಪೈಪ್ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಬಿಸಿ ದ್ರವ ಸಿಡಿದು ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಐವರನ್ನು ತೋರಣಗಲ್ನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಬಳಿಕ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ