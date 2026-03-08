ಮುಂಜು ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ, ಕಡು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಚಳಿಯ ಅನುಭವ!

<p><strong>ಕೂಡ್ಲಿಗಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾವು ಎಂದಿನಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತುಸು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ಕಾಣಿಸದಂಥ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿತ್ತು. ವಾತಾವರಣವೆಲ್ಲ ಥಂಡಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಂಜಿನ ಹೊದಿಕೆ ಹೊದಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು.</p><p>ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರು ಸ್ವೆಟರು ಮತ್ತು ಟೊಪ್ಪಿಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೆತ್ನಿಸಿದರೆ, ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರು ಕಡು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಳಿಗಾಲದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸವಿದರು. ಹಾಲಿನವರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ವಿತರಕರು ಬೆಳಗಿನ ಚಳಿ ಹಾಗೂ ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕವನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಂಜಿನ ಆಗಮನದಿಂದ ಬೇಗ ಏಳದೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಲಗಿದ್ದರು.</p><p>ಮಳೆಗಾಲದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಡು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಂಜು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿತ್ತು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ರಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲೇರುವ ಮುನ್ನವೇ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಲು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ರೈತರಿಗೆ ಮಂಜು ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಂಜು ಕವಿದು ಕತ್ತಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುವುದು ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಮಂಜು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನಂಶ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹುಲ್ಲು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯವೂ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಮಂಜು ಬೀಳುವುದರಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವವಿದೆ.</p><p>ಇತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು.</p><p>‘ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮಂಜು ಕವಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ’ ಎಂದು ನಿಂಬಳಗೆರೆಯ ಪತ್ರಿಕಾ ವಿತರಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ಗಡ್ಡೇರ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p><p>‘ಮಂಜಿನ ಮುಂಜಾವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ನಡೆಯುವುದೆಂದರೆ ಚಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದಂತೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗೆ ಮದುಡದೆ ಮಂಜಿನೊಂದಿಗೆ ಮೌನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೂ ಒಂದು ರಸಾನುಭವ’ ಎಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣದ ಟಿ.ಜಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೌಡ ತಮ್ಮ ಮುಂಜಾನೆಯ ಮಂಜಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.</p> .<div><blockquote>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೆದ ಹಾಕಿ ಹೋಗಲೆಂದು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮಂಜು ಕವಿದಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತುಸು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು </blockquote><span class="attribution">ಬುಗಡಿ ಬಾಲಪ್ಪ, ಶಿವಪುರ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ರೈತ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>