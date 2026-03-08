ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮುಂಜು ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ, ಕಡು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಚಳಿಯ ಅನುಭವ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:44 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:44 IST
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೆದ ಹಾಕಿ ಹೋಗಲೆಂದು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮಂಜು ಕವಿದಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತುಸು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು
ಬುಗಡಿ ಬಾಲಪ್ಪ, ಶಿವಪುರ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ರೈತ
