ಹಂಪಿ ವಿವಿ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದಿಂದ ‘ಕಥಾನಾಯಕನ ಕಥೆ’ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಕಟ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ವಿನಯವಂತಿಕೆ ಜತೆಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತರಾಗಿ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬದುಕಿದ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿಭೆ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.

ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಹೊರತಂದಿರುವ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಕಥಾನಾಯಕನ ಕಥೆಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುರಿತು ನೂರಾರು ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು, ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಜನ ವರ್ಗಗಳ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವನ್ನೇ ನೀಡಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದರೂ ಆಗಾಗ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಟೀಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಮಚಿತ್ತತೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಿದರು. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಕಟಗಳು, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕಥಾನಾಯಕನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಸಹಿತ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂದರ್ಭದ ಘಟನೆಗಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ನಟ ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಪ್ಪಾಜಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷವೇ ಆಗಿರಬರಬಹುದು. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರ್ಗವ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ, ಬಬ್ರುವಾಹನ ಸಹಿತ 12 ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯಾದರೂ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರಸ್ವತಿ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಲಿದಿದ್ದಳು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಟ ಗುರುದತ್, ಮನಮೋಹನಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಪತಿ ಬಿ.ರಮೇಶ್, ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಡೀನ್ ಪಿ.ಮಹದೇವಯ್ಯ, ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲಾಬದುಕಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ವರ್ಚ್ಯುಯಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

'ರಾಜ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಭವನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡಿ'

ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನ ಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮಾಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿಯೇ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಪತಿ ಡಿ.ವಿ.ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ,'ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯಲಹಂಕ ಬಳಿ 11 ಎಕರೆ ಜಾಗ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ವಕ್ಫ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗ ಎನ್ನುವ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಯಿತು. ನಮಗೆ 1 ರಿಂದ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಧ್