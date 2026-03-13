ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದಿಂದ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ</strong>: ನಗರದ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೇಜಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾ ಘಟಕದ (ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್) ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಬಿರದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದಿಂದ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಯುವರಾಜ ಮತ್ತು ಬಲರಾಜ ಅವರು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಯುವರಾಜ ಅವರು ಬೆಂಕಿಗಳ ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು? ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ನಂತರ ಬಾಲರಾಜ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ವಿಧಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಕುರಿತು, ನೀರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ಕೆಲವು ಉರಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕದ ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರೊ.ಗಾದೆಪ್ಪ, ಪ್ರೊ.ವಿರೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>