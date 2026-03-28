ಇಂಧನ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಹರ್ಷ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ</strong>: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಧನ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ₹10 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಕೇವಲ ₹3ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದೊಂದು ಬಹಳ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ, ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ರಮವು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಬೀಳದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಯುದ್ಧದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ, ಜನರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಯುದ್ಧದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ, ಖುಷಿಯಿಂದ, ಯುಗಾದಿ, ರಾಮನವಮಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>