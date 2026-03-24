ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಮಾರ್ಚ್‌ 30 ಗಡುವು

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡನೆ ಆಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಮರಿರಾಮಪ್ಪ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆಯವ್ಯಯದ ವಿವರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂದಾಜು ರಾಜಸ್ವ ಆದಾಯ ಮೊತ್ತ ₹19.81 ಕೋಟಿ, ಬಂಡವಾಳ ಆದಾಯ ಮೊತ್ತ ₹8.67 ಕೋಟಿ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಾಯ ₹12.03 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹40.52 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ, ₹ 40.13ಕೋಟಿ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತದ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ₹39.16 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಮುಗಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ₹6 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ 30ರ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಬ್ಬರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಮರಿರಾಮಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸದಸ್ಯರಾದ ಜೋಗಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಲಂಬಾಣಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಜೋಗಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಲಂಬಾಣಿ ಗಣೇಶ್ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯಂತೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಬಸವರಾಜ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆ.ಎಂ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ,ರಾಜೇಶ್ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೇವಲ ಮಾತನಾಡುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ 23 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ ಅಡವಿಬಾವಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇಡೀ ಸಭೆ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿತ್ತು, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>