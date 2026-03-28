ಸಡಗರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ದಿಂಡಿ ಉತ್ಸವ

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋಂಧಳಿ ಸಮಾಜದಿಂದ 29ನೇ ವರ್ಷದ ಪಾಂಡುರಂಗ ದಿಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಡಗರದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸಂಡೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಗಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹರಕೆ ಪೂರೈಸಿದರು.

ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕಾಕಡಾರತಿ, ಪಾರಾಯಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಬಳಿಕ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕೃತ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರ ಭಜನೆಗೆ ನೆರೆದವರು ಮೈಮರೆತು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.

ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಜನೆ, ವಾದ್ಯ ವೃಂದದ ಕೈಚಳಕ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠಣ ನಡೆಯಿತು. ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬಳಿಕ ದಿಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು. ವಿಠ್ಠಲ ಜಿ, ಜ್ಞಾನುಬಾ, ಮುರುಳಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಾಜಿ, ಮಂಜುನಾಥ, ಈರಣ್ಣ, ವಿಠ್ಠಲ, ಸುರೇಶ, ಕುಬೇರ, ಉಮೇಶ್, ನಾಗರಾಜ, ಕೊಟ್ರೇಶ್, ರಮೇಶ್, ಜಿ.ಪ್ರವೀಣ್ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಗೋಂಧಳಿ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ