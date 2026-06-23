ಗಿಡಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪಣ, ಫರ್ಲಾಂಗ್‌ ದೂರದಿಂದ ನೀರು

<p><em>ಸಿ.ಶಿವಾನಂದ</em></p>.<p>ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಾಠದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬಾಡಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡು ಚಿಗುರಿಸುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ದೂರದಿಂದ ನೀರು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಂಪಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು 200 ಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಬಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಡುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತೆಂಗು, ಸಿಹಿ ಹುಣಸೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಫೆಸ್ಟಾ, ಅಶೋಕ, ತೇಗ, ಮಾವು, ಬಾದಾಮಿ, ಅರಳಿ, ಬೇವು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳ ಗಿಡಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದ ಎಂ.ಟಿ.ಯಮನೂರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 25 ಜಾತಿಯ 1,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೇ ನೆಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೋಷಿಸುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು, ಸಮುದಾಯದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಶಾಲೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಂ.ಋಷಿಕೇತ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಜತನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರೂ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ, ಈಗ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಇರುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದಿದೆ, ಶಾಲೆಯ 250 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗೆ ನೀರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯೊಂದು ಹಿಂದೆ ಆಗಾಗ ಸುರಿದ ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಭರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ, ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಾಡಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಶಾಲೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-25-1601178070</p>