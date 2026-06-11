ವರ್ತಕರು ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರದು: ಅಂಬಾಡಿ ಮಹೇಶ್

<p>ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ವರ್ತಕರು ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಯಬೇಕೆ ವಿನಾ ಅವರಿಗೆ ಎಂದೂ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಬಾಡಿ ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರೈತರು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟದ ಸವಾಲು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಬಿತ್ತಿ, ಬೆಳೆದು, ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ರೈತರ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವದಿಂದಲೇ ನಾಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ, ರೈತರೇ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ತಕರು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ವರ್ತಕ ಅಕ್ಕಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ನ ಸ್ವಂತ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ನಿವೇಶನ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೂ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ವರ್ತಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಛತ್ರದಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನೂತನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಒಂಟಿಕೊಡಿ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹನುಮರೆಡ್ಡಿ, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಚಿಂತ್ರಪಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ವರ್ತಕರಾದ ಜಿ. ಸುದರ್ಶನ್, ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೈಲಜಾ, ಪೋತ್ಗುಳಿ ನಾಗರಾಜ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ, ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ, ನಾಗಪ್ಪ, ಉಲವತ್ತಿ ಬಸವರಾಜ್, ಗದ್ದಿಕೇರಿ ದೇವರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ.ಶಾರದಾ ಮಂಜುನಾಥ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-25-856175865</p>