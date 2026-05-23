ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಳಂಬ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ಖಂಡಿಸಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ದಸಂಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಗ್ಡಾಳ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಸಕ ಕೆ.ನೇಮರಾಜನಾಯ್ಕ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2025ರಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೇವಲ ಬುನಾದಿ ಅಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ನೇಮರಾಜನಾಯ್ಕ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕೂಡಲೇ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಸ್ತುಸ್ತಿತಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಶಾಸಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಎಸ್ಸಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಭಾಕರ್, ನಾಗರಾಜ್ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಒಂಟಿ ಮೇಘರಾಜ್, ರಮೇಶ್ ಚಿಂತ್ರಪಳ್ಳಿ, ಮರಿಯಪ್ಪ ದಶಮಾಪುರ, ಕಡ್ಲಾಬಾಳು ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ, ಎ.ಮಹೇಶ್ ಛಲವಾದಿ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಳಿ ಬಸವರಾಜ್, ಹನಸಿ ಚೌಡಪ್ಪ ಕೆಚ್ಚಿನಬಂಡಿ ಗೋಣೆಪ್ಪ, ಕೆಚ್ಚಿನಬಂಡಿ ಬಸವರಾಜ್, ಕೋಟೆಪ್ಪ ದೂಪದಹಳ್ಳಿ, ಮೈಲಪ್ಪ ಕೋಗಳಿ, ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-25-531785975</p>