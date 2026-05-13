ಕರಿಜಾಲಿಗೆ ಕೇದಿಗೆ ಸಾಥ್‌

<p>ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಕಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಮುಳ್ಳು ಪೊದೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಕೇದಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದೆ. ಪಕ್ಷಿ ರಕ್ಷಣೆಗ ಕರಿ ಜಾಲಿಮುಳ್ಳು, ನಡುಗಡ್ಡೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೇದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿವೆ.</p>.<p>ಅಂಕಸಮುದ್ರದ ವಿಶಾಲ ಕೆರೆಯ ನಡುವಿರುವ ನಡುಗಡ್ಡೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ನಶಿಸಬಾರದು, ಸವಕಳಿ ಹೊಂದಬಾರದು, ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕೇದಿಗೆ ಗಿಡಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರೀನ್ ಎಚ್ಬಿಎಚ್ ತಂಡ ಅರಿತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಬಿಎನ್ಎಚ್ಎಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಯೋಗಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇದಿಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇದಿಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ನಡುಗಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>244 ಎಕರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಕಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ವಾಸ್ತಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಈವರೆಗೂ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಡುಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನರೇಗಾ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಡುಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಫಲವಾಗಿ ಈಗ ಅವು ಆಳೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿವೆ.</p>.<p>ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಡುಗಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇದಿಗೆ ನೆಡಲಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಡುಗಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷಿತಜ್ಞ ವಿಜಯ್ ಇಟ್ಟಿಗಿ. ಕೇದಿಗೆ ಅಂದಾಜು ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು, ಎಲೆಗಳು ಒರಟಾಗಿದ್ದು ಖಡ್ಗದಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರ ಹೂವು ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-25-910864513</p>