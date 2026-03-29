ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಮರಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದ ಚಾಲಕ, ತಪ್ಪಿದ ಅನಾಹುತ

<p><strong>ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಿಂಜಾರ್ ಹೆಗ್ಡಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ವಲಯದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಚಾಲಕ, ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ 16 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ.</p><p>ಬಸ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ತುಂಡಾಗಿ ಬಸ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ತಗ್ಗಿಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಚಾಲಕ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಅವರು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಳಸಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿತು ಎಂದು ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಘಟಕದ ಬಸ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು,16 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು. ಬಸ್ಸನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಗುಚಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>'ಚಾಲಕ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬೇರೆ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಡಿಪೋ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>