ಬಾಯಾರಿಕೆ ತಣಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಪದವೀಧರರು

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಮರಗಳಲ್ಲಿ ತಗಡಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಡಬ್ಬಿಗಳು ನೇತು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಪದವೀಧರರ ಸಂಘವು 'ಚುಟುಕು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬೊಗಸೆ ನೀರು' ಎನ್ನುವ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಾನಾಡಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ತಾಪದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡಿ ರಸ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಜಾರ್, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತ, ಡಾ.ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವೃತ್ತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೃತ್ತ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿ, ಪುನೀತ್ ಪುತ್ಥಳಿ ವೃತ್ತ, ಹಗರಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಳಿಯ ಮರಗಳಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ನೇತು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಸೇವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಡಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಹಾಕಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಪದವೀಧರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಜಂದೀಸಾಹೇಬ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಎಚ್.ಎಂ.ಉಮಾಪತಿ, ಬಿ.ದಾದಾಪೀರ್, ಎಚ್.ಎಂ.ಗುರುಬಸವರಾಜ, ನಾಗಭೂಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀರು ನೀಡುವ ಸತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಾವೇ ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>