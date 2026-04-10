ಆಳುವವರ ನಿರ್ಧಾರ: ಜನತೆಗೆ ತೊಂದರೆ

<p>ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ‘ಆಡಳಿತಗಾರರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಬಹುತೇಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ದೂಡುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ವಿಎಸ್ಕೆಯು) ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಪೀರ್ ಬಾಷಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ‘ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವೇದಿಕೆ’ ಮತ್ತು ‘ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಟನೆ’ಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಯುದ್ಧವಿರೋಧಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ’ಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಭುತ್ವವು ಸದಾ ಜನತೆಯ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಘರ್ಷ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಯುದ್ಧದ ಕೆನ್ನಾಲಗೆ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಜತೆ ಆಟವಾಡುವಾಗ ಆಳುವವರು ತಮ್ಮದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ದೈನಂದಿನ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾದಾಗ, ಹಸಿದವರೆದುರು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೋಧಿಸಲಾಗದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಾಹಿತಿ ಸುಧಾ ಚಿದಾನಂದಗೌಡ, ‘ಯುದ್ಧದ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆ, ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧದ ಬಲಿಪಶುಗಳು. ತಾಯಿ ಕರುಳು ಹೊಂದಿದ ಕವಿಗಳು ಯುದ್ಧವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸುವುದು, ಒಂಟಿ ಕೊರಳಲ್ಲಾದರೂ ಸಶಕ್ತವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಲೇಖಕಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಶಿವನಗುತ್ತಿ, ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಕುಮಾರ್ ಸಮತಲ, ಸಾಹಿತಿ ಹುರುಕಡ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕವಿ ವಿಶಾಲ್ ಮ್ಯಾಸರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕವಿಗಳಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಗಂಡಿ, ಮೆಹಬೂಬ, ಎಲ್.ಕೊಟ್ರೇಶ್ ನಾಯಕ, ಅರುಣಾ ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಗಂಗಾ ಕೊಟ್ಟೂರು, ವಿನೋದ ಸರ್ದಾರ್, ಮಂಜುನಾಥ ಕೊಟ್ಟೂರು, ಸರ್ದಾರ ವಿನೋದ ಕವನ ವಾಚಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260410-25-1584512552</p>