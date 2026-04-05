ವ್ಯಾಪಾರಿ ಭವನಕ್ಕೆ ₹1 ಕೋಟಿ

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ಕೆ. ನೇಮರಾಜನಾಯ್ಕ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕನ್ಯಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಭವನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾದಾಮಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಗಿರೀಶ್ ಪೆಂಡಕೂರು, ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂತಿಲಾಲ್ ಜೈನ್, ಅಕ್ಕಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಬದಾಮಿ ಚನ್ನಬಸವರಾಜ, ಅಕ್ಕಿ ಬಸವರಾಜ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ, ದಿನೇಶ್ ಧಾರಿವಾಲ್, ಬಾವಿ ಶಶಿಧರ, ನಾಗರಾಜ್ ಸಾಲ್ಮನಿ, ಇಟ್ಟಿಗಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಗಂಗಾವತಿ ವಿಜೇತ್, ಚಿದ್ರಿ ವೈಭವ್, ಎಂ.ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಬಾದಾಮಿ ಪ್ರಭಲಿಂಗ, ಭಾರತಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>