ಮಳೆ: ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣದೇವರಕೆರೆ ಬಳಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂಚಕಾರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತುಂಗಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಕವಲು ಬಾಲದ ಚಿಟುವ, ಸಣ್ಣ ಚಿಟುವ, ಸಣ್ಣ ನದಿ ರೀವ, ಮೆಟ್ಟುಗಾಲು ಹಕ್ಕಿ ಸೇರಿ ಜೌಗು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಭಾರಿ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ, ಮಳೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊರಕಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾಶವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ನದಿರೀವ (ರಿವರ್ ಟರ್ನ್) ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ಬರುವುದರಿಂದಲೂ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ನಾಶ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ನೂರಾರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕುರಿಗಳ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>'ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅವಧಿವರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು, ಮೀನುಗಾರರು, ನಾಯಿಗಳ ಉಪಟಳ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞ ವಿಜಯ್ ಇಟ್ಟಿಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>