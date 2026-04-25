ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಅಂಗವಿಕಲರ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಂಗಪ್ಪ ದಾಸರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು 68ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧರೀತಿಯ ಅರ್ಹ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂಗವಿಕಲರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಏಳು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಉಸ್ಮಾನ ಭಾಷ, ಒಕ್ಕೂಟದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅದ್ಯಕ್ಷೆ ಬಿ. ರೇಣುಕಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಕಲೀಲಭಾಷ, ನಾಗರತ್ನ, ಹುಲುಗಪ್ಪ, ಮರಬ್ಬಿಹಾಳು ಬಸವರಾಜ, ಬನ್ನಿಕಲ್ಲು ಧರ್ಮ, ಎ.ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ, ಚಾಂದ್ಬಾಷಾ, ಪದ್ಮಣ್ಣ, ದೇವರಾಜ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಸರ್ದಾರ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-25-1731301796</p>