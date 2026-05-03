‘ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸ್ಪಂದನಾಶೀಲ ತಂಡ’ಕ್ಕೆ ಜಯ

<p>ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಲೋಕಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ‘ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸ್ಪಂದನಾಶೀಲ ತಂಡ’ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 10 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 22 ಜನ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. 514ರಲ್ಲಿ 491 ಮಂದಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ 9 ಮತಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡವು.</p>.<p>ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸ್ಪಂದನಾಶೀಲ ತಂಡದ ಎಚ್.ಲೋಕಪ್ಪ(317), ಬಿ.ಕೊಟ್ರಪ್ಪ(301), ಮೋಹನ್ ಅಣಜಿ(274), ಎಚ್.ಎಂ.ಬಸಯ್ಯ(225), ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಜಗಳೂರು(208), ಸರೋಜಾ(294), ದಾದೀಬಿ(292), ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡದ ಇಟ್ಟಿಗಿ ಪ್ರಭಾಕರ(278), ಕೆ.ಬಿ.ದೀಪಿಕಾ(254), ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್(211) ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಜಯ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲಾಟರಿ ಗೆಲುವು: ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಜಗಳೂರು ಮತ್ತು ರುದ್ರೇಶ್ ಚಿನಿವಾಲರ ಅವರು ತಲಾ 208 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಕಾರಣ ಅದೃಷ್ಟದ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಲಾ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಬಿಇಒ ಎಂ.ಎಸ್.ಪ್ರಭಾಕರ, ಸಿಪಿಐ ವಿಕಾಸ್ ಪಿ.ಲಮಾಣಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಎಚ್.ಎಂ.ಕೊಟ್ರದೇವರು, ರಮೇಶ್ ಪತ್ತಾರ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಜಯ: ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಲೋಕಪ್ಪ ಅವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅವರು 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದರು. ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದ ಇಟ್ಟಿಗಿ ಮಂಜುನಾಥ, ಜೆ.ಹನುಮರೆಡ್ಡಿ, ಎಲ್.ಎಸ್.ಹೀರಾನಾಯ್ಕ, ಹರೀಶ್ ಅವರು ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-25-798896925</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>