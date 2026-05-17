ಪುರಾತನ ದೇಗುಲದ ಶಿಖರ ಪತ್ತೆ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಹಂಪಿಯ ಆನೆಲಾಯ (ಗಜಶಾಲೆ) ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯು (ಎಎಸ್ಐ) ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಖನನದ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯವೊಂದರ ಶಿಖರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

'ಇದು ವಿಷ್ಣು ಇಲ್ಲವೇ ಜೈನ ದೇವ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದು, 4.30 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 4.25 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿದೆ. ಸದ್ಯ ಶಿಖರ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಗೃಹ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಲು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಎಎಸ್ಐ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ದೇಗುಲ ಇದಾಗಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿವೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಹಂಪಿ ಅಗಾಧ ಅಚ್ಚರಿಗಳ ತಾಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕೌತುಕಗಳಿವೆಯೊ?' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಗಳ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ವಿ.ಹಂಪಿ ಅವರುಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ