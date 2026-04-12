ಭಾನುವಾರ, 12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಟೆಂಡರ್ ಷರತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಮತ್ತೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಹಂಪಿ ತೆಪ್ಪ ಸವಾರಿ ವಿವಾದ

ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 0:32 IST
ಹಂಪಿಯ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಬಳಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ದೋಣಿ ಯಾನದ ದರಪಟ್ಟಿ
ದೋಣಿ ಯಾನದ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೆಪ್ಪ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ನಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತು ಹೋದ ಹಲವು ನಿದರ್ಶನ ಇದೆ ಅದರತ್ತ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಿದ್ದೇವೆ
ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪಿಡಿಒ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ
‘ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಬೇಕು ಈಗೇಕೆ ಬೇಡ?’
‘ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಜಿ 20 ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಗಣ್ಯರ ಸಹಿತ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಯೇ ಚಕ್ರತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪ ಸವಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆಗ ನೀವು ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ತೆಪ್ಪ ಸವಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತೆಪ್ಪ ಸವಾರಿ ನಡೆಸುವವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಇದೆ. ಜಿ 20 ಸಂದರ್ಭ ಬೇರೆ ಈಗ ಟೆಂಡರ್ ಷರತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು’ ಎಂದು ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೇಳಿದರು.
