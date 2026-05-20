ಬುಧವಾರ, 20 ಮೇ 2026
ಹಂಪಿಯ ಹಜಾರರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಗ್ನ ಆಳ್ವಾರ್ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಪತ್ತೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಮೇ 2026, 13:20 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಹಂಪಿಯ ಹಜಾರರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉತ್ಖನನದ ವೇಳೆ ಆಳ್ವಾರ್ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಅವಶೇಷ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳು
ಹಂಪಿಯ ಹಜಾರರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಳ್ವಾರ್ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಭಗ್ನ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ವೈಷ್ಣವ ಪ್ರಭಾವ
ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಮೂರ್ತಿಗಳು ದೊರೆತಿದ್ದು, ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತಾಳಿಕೋಟೆ ಕದನದ ನಂತರದ ಧ್ವಂಸ
ಕ್ರಿ.ಶ. 1565ರ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಕದನದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಯ ವೈಷ್ಣವ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಾರರ ಕುರುಹು
ಈ ಹಿಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳ ಉಬ್ಬುಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಳ್ವಾರರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ರಾಜಾಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ
ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಮತ್ತು ಅಚ್ಯುತರಾಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಾಜಾಶ್ರಯವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಕ್ರಿ.ಶ.1565
ತಾಳಿಕೋಟೆ ಕದನ ನಡೆದ ವರ್ಷ
12
ಆಳ್ವಾರರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
