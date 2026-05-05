ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಾಲಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ವಿ.ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಜೂನ್ 30ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೊ.ಸಬಿಹಾ ಭೂಮಿಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಳ್ಳುವ ತಜ್ಞರು ಯಾರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಗರಿಗೆದರಿದೆ.</p>.<p>ಕುಲಪತಿ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗುವ ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಈ ಮೊದಲು ಸಬಿಹಾ ಅವರನ್ನೇ ಹೆಸರಿಸಿತ್ತು. ನೂತನ ಕುಲಪತಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಕುಲಪತಿ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಂದು ಕುಲಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು, ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸಬಿಹಾ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ (ಸಿಂಡಿಕೇಟ್) ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಸಬಿಹಾ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಬೇರೊ ಬ್ಬರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. 'ಕೂಡಲೇ' ಎಂಬ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ತುರ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆ ಕರೆಯುವ ಲಕ್ಷಣ ಸದ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಸಭೆಗೆ ಯತ್ನ: 'ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಹೆಸರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ವಿಳಂಬವಾದಷ್ಟು ಇಡೀ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಯೂ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಲಿ ಕುಲಪತಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವೂ ಒದಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇತರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ತುರ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆ ಕರೆಯುವ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ' ಎಂದು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಬಣ್ಣದಮನೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>