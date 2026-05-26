ಹಂಪಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ: ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ!

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಹಂಪಿಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 36 ವರ್ಷದ ಅನೆ 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕೋಲಾರದ ವಿಶೇಷ ಆನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೇಸರಗೊಂಡರು, ಅನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಪರಿ ಪರಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಂಗಳವಾರ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದರು.

'ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ', 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರೀ ಆನೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ', 'ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಹಂಪಿಯಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬೇಡಿ' ಮೊದಲಾದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಜನ ಕೂಗಿದರು. ಸೋಮವಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡು, ಮಂಗಳವಾರದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಗಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜನರ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮನವರಿಕೆ: ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಎಸ್ಪಿ ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರುತಿ ಎಂ.ಎಂ., ಆರ್ಎಫ್ಒ ಕೌಶಿಕ್ ದಳವಾಯಿ ಇತರರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ಪಶುವೈದ್ಯರಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಕೊನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಆನೆಯ ಮಾವುತ ಸಹಿತ ಹಂಪಿ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಆನೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದತ್ತ ಸಾಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಎಫ್ಒ ಕೌಶಿಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ವಸಂತ ವೈಭವ ಜಾನಪದ ಕಲಾಜಾಥಾದ ವೇಳೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನೆ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವುದು, ಜನ ಗಜಗಾಂಭೀರ್ಯ ಕಂಡು ಪುಳಕಿತರಾಗುವುದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತ ಬಂದಿದೆ.

----

'ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನಿವಾರ್ಯ'

'ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಸೌಖ್ಯ ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವೋ, ಆನೆಗೆ ಸಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆನೆಯನ್ನು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುವ ಭವವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಆನೆಯನ್ನು ಹಂಪಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್.,ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಹೇಳಿದರು.

––––

ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವ 'ಶಿಕ್ಷೆ'

ಹಂಪಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಟ್ಟದ ಆನೆ 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ'ಗೆ ದಿನದ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯ ಚಪ್ಪಡಿಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವ ಅಥವಾ ಮಲಗುವ 'ಶಿಕ್ಷೆ' ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬಹುತೇಕ ಇದರಿಂದಲೇ ಅದರ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು, ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಅದರ ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು, ಹಲವೆಡೆ ಗಡ್ಡೆಗಳೂ ಕಾಣ