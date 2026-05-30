ಹಂಪಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ; ಯುವಕನಿಗೆ ಗಾಯ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ ಸಮೀಪದ ಕಡ್ಡಿರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಯುವಕರೊಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಡ್ಡಿರಾಂಪುರದ ಕಾರ್ಪುಡಿ ರಾಜ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಹೊಸ ಹಂಪಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಓಡಾಡಿದ್ದು ಮನೆಯೊಂದರ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು, ಅದೇ ಚಿರತೆಯಿಂದಲೇ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಚಿರತೆಯಿಂದ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಲಾಗದು, ಚಿರತೆಯ ಸೆರೆಗೆ ಬೋನು ಇಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆರ್ ಎಫ್ ಒ ಕೌಶಿಕ್ ದಳವಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>