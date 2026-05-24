ಮಳೆ ಸುರಿದು ತಂಪಾದ ಇಳೆ, ಹಂಪಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದೌಡು

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಹಂಪಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದೆರಡು ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮಳೆ ಸುರಿದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದಲೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ

ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಹಂಪಿ, ಕಮಲಾಪುರ ಸಹಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಚಿತ್ರಕಾವ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡುವ ಕುತೂಹಲದಿಂದಲೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಸುರಿದ ಮಳೆ, ಸರಣಿ ರಜೆಗಳ ಕಾರಣ ಹಂಪಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಾಯದ ಮೂಲವೂ ಇದರಿಂದ ದೊರಕಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ವಿ.ಹಂಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.